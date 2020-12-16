Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi
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Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi

16.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:01
Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de daha önce 2 farklı cinayet davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık yargılandığı üçüncü davada ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de daha önce 2 farklı cinayet davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık yargılandığı üçüncü davada ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Orhan Gökçek, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktulün müşteki kızı İlknur Ekemen ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki İlknur Ekemen de sanığın "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı da olayın "canavarca hisle öldürme" suçu kapsamında değerlendirilip sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Gökçek ise Hüseyin Ekemen'i öldürmediğini öne sürdü.

Sanık avukatı ise Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan çıkan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun kabul edilemeyeceğini, daha önce farklı hastanelerden alınmış aksi yönde raporların bulunduğu savundu.

Mahkeme heyeti sanığa 25 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gökçek, farklı tarihlerde Ufuk Akhan, Şahin Metiner ve Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyette suçunu kabul etmişti.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde Metiner ve Akhan'ı öldürdüğü iddiasıyla iki ayrı dosyadan yargılanan sanık Gökçek, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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