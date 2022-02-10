Son dakika haber! Zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpıştı
AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Son dakika haberler... Kayseri'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta, iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali nedeniyle sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerde hasar meydana geldi.