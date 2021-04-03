Kayseri'de vatandaşlar ölmeden önce mezarlarını yaptırıyor
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Kayseri'de vatandaşlar ölmeden önce mezarlarını yaptırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayseri'de vatandaşlar ölmeden önce mezarlarını yaptırıyor

Mezar taşı ustası Fatih Özdoğan, Kayseri'de çoğu insanın ölmeden önce mezarını yaptırdığını söyleyerek, "Vatandaşlar mezar işini son dakikaya bırakmıyor" dedi.

Mezar taşı ustası Fatih Özdoğan, Kayseri'de çoğu insanın ölmeden önce mezarını yaptırdığını söyleyerek, "Vatandaşlar mezar işini son dakikaya bırakmıyor" dedi.

Kentte 36 yıldır mezar taşı ustalığı yapan Özdoğan, "Bizim işlerimiz de doğrudan ilintili olmamakla beraber geçen yıl ki Ağustos ve Eylül ayı döneminde salgından dolayı ölümlerde biraz artış oldu. Kayseri'de adettir, ölmeden önce birçok insan kendi mezarını rezerve eder ve o işi son dakikaya bırakmaz. Mezar fiyatları bizim malzememize göre değişiyor. 5 bin TL'ye kadar mezar yapıyoruz. Granit ve mermer olan mezarlar yapıyoruz. İşçiliğe ve malzemeye göre fiyatlar değişiyor" ifadelerini kullandı.

Mezar taşı fiyatlarının 15 bin TL'ye kadar çıktığını söyleyen Özdoğan, "Mermerde yaklaşık 10 bin TL, granitte de 15 bin TL civarında fiyatlar var. Kayseri'de normal şartlarda baktığımız istatistiklere göre günde ortalama 15 tane cenaze olur. Salgın döneminde Ağustos ve Eylül aylarında bu oran biraz arttı ve 20'ye çıktı. Şuanda sakinleşti. Şimdi yine hastalıkta bir artış olduğu söyleniyor. Tahminime göre biraz daha artacak. Madem bir salgın var, vatandaşlarımızda kendilerini korusunlar. Maskelerini taksınlar ve mesafeli yaşasınlar" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'de vatandaşlar ölmeden önce mezarlarını yaptırıyor
Kayseri'de vatandaşlar ölmeden önce mezarlarını yaptırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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