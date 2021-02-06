Kayseri'de tarihi medrese harabeye döndü
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Kayseri'de tarihi medrese harabeye döndü

06.02.2021 10:50 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:55
Kayseri'de tarihi medrese harabeye döndü

KAYSERİ'de 828 yıl önce Selçuklu Devleti döneminde yapılan Hoca Hasan Medresesi, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü.

KAYSERİ'de 828 yıl önce Selçuklu Devleti döneminde yapılan Hoca Hasan Medresesi, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Tarihçi yazar Halit Erkiletlioğlu, "Buranın bir an önce günümüz yöneticilerince ele alınıp yapılması ve yenilenmesi gerekiyor. Burası Kayseri için önemli bir tarihi belge" dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Hacı Saki Mahalles'inde bulunan ve bilinen tarihiyle Selçuklu Dönemi'nin ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi, harabeye döndü. Selçuklu Sultanı 2'nci Kılıç Arslan'ın oğlu ve Kayseri Emiri Nureddin Sultanşah'ın veziri Hoca Hasan tarafından 1193'te yaptırılan ve içinde cami, hayır kurumu ile hanın yer aldığı medrese, bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kaderine terk edilen 828 yıllık medrese, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Tarihçi yazar Halit Erkiletlioğlu, "Bu külliye maalesef günümüzde metruk halde, harabe şeklinde bulunuyor. Burada sadece medrese değil, yanında hamam ve mescit de varmış. Bunlar şu anda bulunmuyor. Sadece Hoca Hasan adına sonradan yapılmış cami bulunuyor. Hoca Hasan da o dönemlerde medrese içine gömülmüş" diye konuştu.Medresenin şu anda bulunduğu durumdan üzüntü duyduğunu belirten Erkiletlioğlu, "Bu medreseyle ilgili Kayseri müzesi taş eserler bölümünde mermer üzerine yazılmış büyük bir kitabe var. Medresenin bugünkü hali içler acısı durumda. Buranın bir an önce günümüz yöneticilerince ele alınıp yapılması ve yenilenmesi gerekiyor. Burası Kayseri için önemli bir tarihi belge. Burası yeniden ayağa kaldırılmalı. Burası Kayseri'deki en eski kitabeli külliye. Burası Kayseri tarihi için önemli bir dönüm noktası. O nedenle tarihimize sahip çıkmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

- Kayseri
Kayseri'de tarihi medrese harabeye döndü
Kayseri'de tarihi medrese harabeye döndü
Kayseri'de tarihi medrese harabeye döndü
Kayseri'de tarihi medrese harabeye döndü
Kayseri'de tarihi medrese harabeye döndü
Kayseri'de tarihi medrese harabeye döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Mehmet BAŞKAL

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