Suriye uyruklu bir şahıs, iki ablasını bıçakladı
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Suriye uyruklu bir şahıs, iki ablasını bıçakladı

13.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:39

Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahıs, kavga ettiği 2 ablasını bıçakladı. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan ve babası gözaltına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki dairede Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

APARTMAN SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KİMLİKLERİ YOKMUŞ

Polis ekipleri, zanlı ve babasını gözaltına aldı. Şüpheliler ile yaralıların kimlik belgeleri olmadığı öğrenildi.

Suriye uyruklu bir şahıs, iki ablasını bıçakladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları (1)
MEKO: yine suriyeli
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