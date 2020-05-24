Kayseri'de siyasi partilerin il başkanları "telekonferans" yöntemiyle bayramlaştı
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Kayseri'de siyasi partilerin il başkanları "telekonferans" yöntemiyle bayramlaştı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bazı siyasi partilerin il başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile bayramlaştı.

Kayseri'de siyasi partilerin il başkanları
24.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:55

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bazı siyasi partilerin il başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile bayramlaştı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP İl Başkanı Ümit Özer, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Korkmaz ve Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürküntaş katıldı. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mehmet Karahançer ise telefonla katılımcıların bayramlarını kutladı.

Programda konuşan Çopuroğlu, Kayseri'deki birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"İl başkanlarım sağ olsunlar davetimize icabet edip bizleri ziyadesi ile memnun etmiş oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kayserimize birlikte hizmet ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Serkan Tok, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Ümit Özer, İyi Parti İl Başkanı Sayın Süleyman Korkmaz ve Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Nuri Ürkündaş ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek ramazan bayramlarını kutladık. Birlik beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyoruz."

Program, daha sonra karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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