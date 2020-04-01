Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı - Haberler
İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel

Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı

İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile Kayseri'de semt pazarlarının giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlandı.

01.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:21
Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı

İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile Kayseri'de semt pazarlarının giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlandı. Ayrıca pazar esnafından sağlık personeline destek olarak da ücretsiz alış veriş imkanı sağlandı.

Önlem olarak pazar esnafına maske eldiven dağıttıklarını ve sosyal mesafelere uygun kurulum yaptıklarını söyleyen Kayseri Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbulut, "Belediyemiz tarafından pazarlarımızın giriş ve çıkışlarında önlemler alındı. Dezenfekteler yapılıyor vatandaşlarımıza ve biz de esnafımız ve müşterilerimizin sağlıkları açısından maske ve eldiven dağıtarak, ürün seçme olayını kaldırdık. Esnafımız tüm hizmeti veriyor müşterilerimize. Pazar saatlerimiz de değişti. Açılışı sabah saat 9 gibi yapıyoruz akşam saat 19.00'da da kapatıyoruz. Bu uygulamalardan esnafımız da müşterilerimiz de memnun. Bunların hepsi insan sağlığı için. Tedbirlerimizi aldık ve şu an müşterilerimiz de tereddütsüz alış verişlerini yapabilirler.65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar yerlerine çıkmalarını önermiyoruz. Çocukları zaten almak yasak. Müşterilerimiz de ihtiyacı olanı alıp gitmeliler. Pazarda keyfi gezmesinler" dedi.

24 yıllık pazar esnafı Bahattin Bakırcı ise "Bu uygulamalarla biz vatandaşlarımızı ve kendimizi düşünüyoruz. Çok güzel bir uygulama ve bunun da devamının gelmesini istiyoruz. Biz de bütün sağlık personellerimize tezgahımızda kimlik kartlarını göstermeleri koşulu ile istedikleri üründen ücretsiz olarak 2 kilo alıp gitmelerini sağlıyoruz. Bütün sağlıkçılarımızı destekliyoruz. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Pazara alış verişe gelen Melek Kabakçı da, "Bence güzel bir uygulama. 15 gündür evdeydik ve ihtiyaç halinde çıktık pazara. Pazar önceki gibi değil, tenha. Bu duruma çok sevindik, hep böyle olsa keşke. Evde baktım malzemelerimiz azalıyor, benim de ilk yaptığım şey pazara çıkmadan önce eczaneye gitmek oldu. Vatandaşlar da bu şekilde ihtiyaçlarını almaya çıkmadan önce önlemlerini alabilirler. Bizler de bu tedbirlerin yeterliliğini bilmiyoruz. Televizyonlardan gördüklerimiz kadar bilinçliyiz. Sadece bu kadar. İnşallah hemen atlatırız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin'de bulundu Haberler
110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin'de bulundu
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı Haberler
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak Haberler
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Koronaya aldırış etmeyen bir grup, evi kumarhaneye çevirdi Haberler
Koronaya aldırış etmeyen bir grup, evi kumarhaneye çevirdi
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haberler
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı Haberler
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Sergen Yalçın Merih Demiral Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Polis Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:26:14. #1.15#
title