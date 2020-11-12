Kayseri'de "salgında kritik noktaya doğru gidiliyor" uyarısı
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Kayseri'de "salgında kritik noktaya doğru gidiliyor" uyarısı

12.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:36
Kayseri'de

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kritik noktaya doğru gidildiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kritik noktaya doğru gidildiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Benli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltması gerektiğini vurguladı.

Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Mecburiyet olmayan durumlarda yerimizden, evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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