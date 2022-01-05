Kayseri'de otomobilde 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkiyatı yapılabileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan aracın bagajındaki ve vites kutusu altındaki gizli bölmelerde 1 kilo 800 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan araçtaki 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet