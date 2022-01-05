Kayseri'de otomobilde 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de otomobilde 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Kayseri'de otomobilde 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkiyatı yapılabileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan aracın bagajındaki ve vites kutusu altındaki gizli bölmelerde 1 kilo 800 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan araçtaki 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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