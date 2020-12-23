Kayseri'de müzik kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kayseri'de müzik kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

23.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:58
Kayseri'de müzik kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda müzik kutusuna gizlenmiş bin 909 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda müzik kutusuna gizlenmiş bin 909 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki şüphelinin İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ankara-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında şüphelilerin içerisinde bulunduğu otobüsü durduran ekipler, S.D.Y ve E.G'yi gözaltına aldı.

Zanlıların sırt çantalarında yapılan aramada, müzik kutusu içerisine gizlenmiş bin 909 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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