Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü

18.01.2021 19:08 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:12
Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü

KAYSERİ'de muhtarlıkta sıra beklediği sırada düşen hurdacı Süleyman Aslan (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de muhtarlıkta sıra beklediği sırada düşen hurdacı Süleyman Aslan (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise, muhtarlığın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.00'de Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahalle muhtarlığında meydana geldi. Sosyal yardımlaşmadan yararlanmak için mahalle muhtarlığına gelen Süleyman Aslan, koltuğa oturarak sırasını beklemeye başladı. Bu sırada fenalaşan Aslan, önce ayağa kalktı, ardından da dengesini kaybederek düştü. Mahalle muhtarı Abdullah Yiğit'in ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aslan'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. urdacılık yaptığı öğrenilen Aslan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen Aslan, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Muhtarlıkta yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Süleyman Aslan'ın muhtarlıkta oturduğu sandalyeden ayağa kalktığı sırada yere yığıldığı görüldü. Olayı anlatan Kılıçaslan Mahalle Muhtarı Abdullah Yiğit, "Süleyman, sosyal yardımlaşmadan yararlanmak istediğini belirterek, muhtarlığımıza başvurdu. Bende işlem yaparken kendisine çay ikram ettim. Bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve başı kanadı. Ben de müdahale ettim. Sonra ambulans çağırdım" dedi.


Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü
Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü
Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Prens William Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Hakan Arslan Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:13:58. #1.15#
title