Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
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Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 22 gün önce kayıplara karışan Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52), tandıra gömülü halde bulundu.

KAYSERİ'de 22 gün önce kayıplara karışan Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52), tandıra gömülü halde bulundu. Çifti öldürerek yeni yapılan tandıra gömdükleri belirlenen Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesinde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın çelişkili ifadeleri sonrası ekipler, takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.

ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BETON KALIBI İÇİNDE TANDIRDA BULUNDU

Kadavra köpeği ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürek yardımı ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandır içinden çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu - Haberler
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