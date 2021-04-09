Kayseri'de kaplumbağa fosili, sergiye hazırlanıyor
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Kayseri'de kaplumbağa fosili, sergiye hazırlanıyor

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel
Kayseri'de kaplumbağa fosili, sergiye hazırlanıyor

KAYSERİ'de, 3 yıldır devam eden kazılarda, 8 ay önce bulunan 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosilinin Bilim Merkezi'nde güçlendirme ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

KAYSERİ'de, 3 yıldır devam eden kazılarda, 8 ay önce bulunan 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosilinin Bilim Merkezi'nde güçlendirme ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Fosilin temizlenip, sergiye hazır hale getirilmesi, birkaç ay daha sürecek" dedi.

Merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 3 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Bölgede yapılan kazılarda fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Baraj kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, geçen yılın Ağustos ayında, ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosiline rastlanıldı. Ekipler, 4 gün süren çalışmanın ardından kaplumbağa fosilini gün yüzüne çıkardı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında yapılan çalışmalarda, titizlikle temizlenen kaplumbağa fosili, topraktan çıkarılarak, 'alçı ceket' yöntemiyle Bilim Merkezi Laboratuvarı'na götürüldü. 8 ay önce bulunan kaplumbağa fosili üzerindeki çalışmalara devam ediliyor. 'KAYSERİ'DE ÇIKAN FOSİLLERİN HER BİRİ ÇOK BÜYÜK' Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kaplumbağa fosili üzerinde titiz çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kayseri'de yapılan kazılarda bu yıl ilk kez güzel şekilde korunmuş kaplumbağa fosili bulundu. Fosilin Kayseri faunasından bulunması olağanüstü bir durum değil. Fosilin çok iyi şekilde korunmuş ve büyük olması bizim için çok iyi bir durum. Kayseri'de çıkan fosillerin her biri çok büyük. Yamula Barajı kıyısında bulunan kaplumbağa fosilimizin gerçek boyutu temizlikten sonra ortaya çıkacak. Öncelikli olarak toprak altından çıkardıktan sonra maruz kaldığı güneş ışığı nedeniyle parçalanma riskine karşı önce güçlendirme çalışması yapıyoruz. Çeşitli tekniklerle bütünleme ardından da sergiye hazırlık işlemleri gerçekleştiriyoruz. Fosilin temizlenip sergiye hazır hale getirilmesi birkaç ay daha sürecek. Kazılarda bulduğumuz ve laboratuvar incelemesini yaptığımız fosiller ileriki zamanlarda yapılacak Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenecek" diye konuştu.

Kayseri'de kaplumbağa fosili, sergiye hazırlanıyor
Kayseri'de kaplumbağa fosili, sergiye hazırlanıyor
Kayseri'de kaplumbağa fosili, sergiye hazırlanıyor
Kayseri'de kaplumbağa fosili, sergiye hazırlanıyor
Kayseri'de kaplumbağa fosili, sergiye hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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