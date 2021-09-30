İşten çıkarıldığı belirtilen kepçe operatörü iş makinesi ve güvenlik kulübesini yaktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de işten çıkartıldığı iddia edilen kepçe operatörü, çalıştığı yerdeki iş makinesini yakıp, güvenlik kulübesini ateşe verdi.

Kayseri Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün çalıştığı taşeron firmanın eski personeli H.K, iddiaya göre kepçe operatörlüğü işinden çıkartılınca iş yerine ait Oymaağaç Mahallesi'ndeki iş makinesini ateşe verdi.

H.K, daha sonra Germir Mahallesi'ndeki KASKİ'ye ait iş makinelerinin bulunduğu tesise gitti.

Burada iş makinelerinin yanına gitmesini engelleyen bekçiyi darbeden H.K, tesis girişindeki güvenlik kulübesini de benzinle ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangınlarda iş makinesi ve kulübede maddi hasar meydana geldi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.