20.09.2019 14:40

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Kayseri'de yaz tatilini geçiren gurbetçiler, sucuk ve pastırma satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, kente gelen gurbetçilerin, pastırma ve sucuk alarak yaşadıkları ülkelere dönmelerinin esnafı memnun ettiğini söyledi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilini geçirmek için Kayseri'ye geldi. Yüzlerce gurbetçi, Kayseri denilince akla gelen ve şehirle özdeşleşen pastırma ve sucuğa yoğun ilgi gösterdi. Kentte pastırma ve sucuk piyasasını canlandıran gurbetçiler, kapalı çarşı girişi ile tarihi Kayseri Kalesi'nin yanında pastırma ve sucuk satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gurbetçilerin Türkiye ekonomisine büyük katkıları olduğunu, piyasaya hareket verdiklerini söyledi. Gülsoy, Buradaki en küçük esnafımızdan en büyük şirketlerimize kadar Türkiye'ye gelen bütün gurbetçilerimizin faydası var. Geldikleri zaman ekonomide bir canlanma oluyor. Pastırma ve sucuk dahil gurbetçilerimizin ekonomi ve ticaretimize faydaları var dedi.

'AĞUSTOS ALTIN AYIMIZ'

Kentte 30 yıldır pastırma, sucuk ve mantı satışı yapan Mustafa Tokluman, bu yılın gurbetçilerin gelmesiyle hareketli geçtiğini vurgulayarak, Gurbetçiler yılda belirli bir zaman geldiği için kaldıkları ülkeye pastırma ve sucuk götürmektedir. Elbette bizim işimize de yansıması çok iyi oldu. Bu sürecimiz Ağustos ayında başlar, Eylül ayının başına kadar hareketli bir şekilde devam eder. Biz esnaflar olarak Ağustos ayı altın ayımızdır. Biz, gurbetçilerin gelmesinden dolayı bu aya 'mübarek ay' deriz. Bütün esnafın yüzü gülüyor. Onlar gittikten sonra hüzün kaplasa da 8'inci ayda en yüksek rakamları görürüz. Gayet verimli bir sezon geçirdik. Gurbetçilerimizden Allah razı olsun diye konuştu.

'FİYATI YÜKSELDİ'

Kayseri'nin pastırma ve sucuğunun diğer illerde yapıldığını, ancak aynı tadı vermediğini kaydeden Tokluman,Etin kilosuna bağlı olmak kaydıyla pastırma ve sucuğun fiyatları yükseldi. Yüzde 100 dana eti sucuk 65 ile 75 TL arasındadır. Sırt ve bel eti dediğimiz pastırma da 140 ile 160 TL arasında satış gördü. En çok talep edilen ise sırt pastırmadır şeklinde konuştu.

'GURBETÇİLERİMİZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'

Pastırmacı Fatih Şimşek ise gurbetçilerin pastırmaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, Kayseri'de Ağustos ayı bizlerin gurbetçileri beklediği dönemdir. Bu dönem yüksek ve başarılı geçti. İç piyasanın durumu onlarda olduğu için bu sene bizim yüzümüzü gerçekten güldürdüler. Bir gurbetçimiz uçakla gideceği zaman 3 kilo alacaksa, arabayla giden gurbetçimiz 8 kilo kadar pastırma ve sucuğu rahatlıkla alabiliyor. Bu da bizler için çok iyi oluyor. Onların tercihi genelde yağsız ve sırttan yapılan pastırma oldu.

Kaynak: DHA