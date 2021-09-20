Kayseri'de bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Kayseri'de eşiyle boşanma aşamasındaki şahıs, kendisiyle konuşmaya gelen kayınbabası ve kayınbiraderiyle tartıştı. Tartışmada tabancasına sarılan öfkeli damat, kayınbiraderini yaraladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Vedat Sokak'ta, Halil İbrahim T, kendisiyle görüşmeye gelen boşanma aşamasındaki eşinin babası M.G. ve kayınbiraderi S.B. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim T. tabancayla kayınbiraderine ateş etti. Bacağından yaralanan S.B. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sultan Selim Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 00:31:13. #1.11#