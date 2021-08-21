Apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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Apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yunusemre Mahallesi Verimli Sokak'taki 15 katlı binanın ikinci katındaki dairenin mutfağında, ocağın parlaması sonucu yangın çıktı.

Balkondan çıkan dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri de binayı boşalttı.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen komşulardan 2'si çocuk 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Evde mahsur kalan köpek yavrusu da ekiplerce kurtarılarak sahibi Mehtap Ç'ye teslim edildi.

Mehtap Ç. gazetecilere, olay anında evde 4 kişi olduklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Olay anında mutfakta olan köpeğim, korkarak balkona kaçmış. Köpeğimin ismi Yoldaş, benim yoldaşım. Evde bulanan herkesin sağlık durumu çok şükür iyi." diye konuştu.

Evde bulunan 5 yaşındaki Arda Ayaz Ç. ise ağabeyi Umut ile balkonda oturdukları sırada patlama meydana geldiğini belirterek, "Ocak birden patladı. Hiç korkmadım." ifadelerini kullandı.

Apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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