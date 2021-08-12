Kayseri'de anaokulu öğrencileri 100 fidanı toprakla buluşturdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde anaokulu öğrencileri ile öğretmenleri "Geleceğe nefes için el ele" etkinliğinde fidan dikti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde anaokulu öğrencileri ile öğretmenleri "Geleceğe nefes için el ele" etkinliğinde fidan dikti.

İlçeye bağlı Kızık Mahallesi'ndeki etkinlikte, Orman Bölge Müdürlüğünün de katkılarıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir çok yerinde orman yangınlarının verdiği zarara dikkati çekti.

Düzenledikleri etkinlikle hem orman yangınlarına hem de ormanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Çandıroğlu "İnşallah öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımızın farkındalığı açısından iyi bir süreç olur. Ormanın sel ve heyelanı önleyen bir yönü de var. Bu yüzden yangın ve sel gibi felaketlere karşı orman varlığımızı artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Çandıroğlu ve öğrenciler, diktikleri fidanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin