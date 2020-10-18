Kayseri'de 2 yılda 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı
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Kayseri'de 2 yılda 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı

18.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:11
Kayseri'de 2 yılda 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı

KAYSERİ'deki Yamula Barajı kıyısında 2 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar çoğu 7,5 milyon yıl öncesine dayanan 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı.

KAYSERİ'deki Yamula Barajı kıyısında 2 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar çoğu 7,5 milyon yıl öncesine dayanan 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı. Güçlendirme ve temizliği yapılan fosiller, Bilim Merkezi'nde sergileniyor.

Kayseri'de çoban Murat Adıyaman, 2017 Eylül ayında Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu. Alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edildi. Bunun üzerine 2018 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7.5 milyon yıllık fosiller bulundu. Bölgede 2 yıldır devam eden kazı çalışmalarında son olarak kaplumbağa ve 3 fildişi fosili bulundu. Böylece toplamda 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı. Alçı ceket yöntemi ile çıkarılan fosiller, Bilim Merkezi'ne getirilip burada güçlendirilerek oluşturulan özel alanda sergileniyor.


Kayseri'de 2 yılda 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı
Kayseri'de 2 yılda 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı
Kayseri'de 2 yılda 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı
Kayseri'de 2 yılda 400'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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