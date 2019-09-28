Kayseri 3 çocuklu çift, koruyucu ailesi oldukları furkan'a umut oldu

28.09.2019 13:20

3 çocuklu çift, koruyucu ailesi oldukları Furkan'a umut oldu

Kayseri'de 3 çocukları olan Hüsne-Mevlüt Yılmaz çiftçi, 4 yıl önce yüzde 70 gelişim geriliği olan Furkan'ın 1 yaşında koruyucu ailesi oldu. 18 yıllık evli Yılmaz çifti, 6 ayrı yerde tedavi süreci devam eden Furkan'a sevgiyle bakıyor.

Hüsne-Mevlüt Yılmaz çifti, 4 yıl önce komşularından etkilenip, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurarak, kimsesiz bir çocuğa koruyucu aile olmak istediklerini iletti. Yapılan incelemelerin ardından şartları uygun bulunan Yılmaz ailesi, yüzde 70 gelişim geriliği, göz, pediatri ve metabolizma rahatsızlıkları olan Furkan'ın, koruyucu ailesi oldu. Vesile (16), Remzi (14) ve Resul (10) isminde üç çocuğu bulunan Yılmaz ailesi, 4 yıldır öz evlatlarından ayırmadıkları Furkan'ı sevgiyle büyütüyor. Gelişim geriliği rahatsızlığı nedeniyle yürümekte ve konuşmakta zorlanan Furkan'ın zorluklar karşısında yol kat edebilmesi için büyük çaba sarf eden Yılmaz çifti, gösterdikleri ilgiyle küçük Furkan'ın gelişim kaydetmesini sağladı.

'SEVGİNİN SINIRI YOK'

Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olan baba Mevlüt Yılmaz (41), binadaki komşularının koruyucu aile olduğunu, eşinin aileyi ziyaretinde bu durumdan çok etkilendiğini söyledi. Eşinin koruyucu aile olma teklifi ile geldiğini belirten Yılmaz, Komşumuz da bize referans oldu. Sevginin sınırı yok. Yeter ki benimse, önemli olan benimsemek. Zaten vicdanı ve merhameti olmayan bir insan bu işi yapamaz, vicdan, merhamet işi. Seveceksin ve kabulleneceksin. O da bizi çok seviyor. Ben geç saatte işten geliyor zile basıyorum, kapıda beni bekliyor, boynuma sarılıyor şeklinde konuştu.

'FURKAN'I SEVİYORUZ VE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Anne Hüsne Yılmaz (41) da koruyucu aile olan komşusundan çok etkilendiğini anlattı. Yılmaz, Ben çocukları çok seviyordum. Komşumuz da bakıyordu ondan etkilendik. Şimdi çok memnunuz. Furkan'ı seviyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Furkan'ı aldığımızda 15 aylıktı. 'Yürümez' diyordum, yürüdü, 'konuşmaz' diyordum konuştu. Yaşıtlarına yetişti, bir şeyi kalmadı. Furkan şuan 5 yaşında anaokuluna gidiyor. Özel eğitime götürüyorum, çok gelişme var. Çok başarılar elde ettik dedi.

Kaynak: DHA