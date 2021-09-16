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Kaynatılan üzüm suyu şifa kaynağı olarak tüketiliyor

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Kaynatılan üzüm suyu şifa kaynağı olarak tüketiliyor Denizli'de bağlardan toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen su kaynatılarak geleneksel lezzete dönüşüyor.

Kaynatılan üzüm suyu şifa kaynağı olarak tüketiliyor

DENİZLİ - Denizli'de bağlardan toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen su kaynatılarak geleneksel lezzete dönüşüyor. Şifa kaynağı olduğu belirtilen Üzüm köftesi yurt içi ve yurt dışından bir hayli ilgi görüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde her yıl Eylül ayında bağlardan toplanan üzümler geleneksel lezzete dönüşüyor. Bağlardan toplanılan üzümlerin suyu çıkarıldıktan sonra kaynatılıyor. Kaynatılan üzüm suyu birkaç aşamadan sonra adeta şifa deposuna dönüşüyor.

Kurutulan Üzüm köftesi yoğun ilgi görüyor. Yüzyılların geleneksel lezzetini sürdürdüklerini dile getiren Nurcihan Özet "Atalarımızdan öğrendiğimiz üzüm köftesini yapmak için Eylül ayında bağımızdan üzümleri keserek başlıyoruz. Kesilen üzümleri sıkarak suyunu çıkardıktan sonra pekmez toprağında bekletiyoruz. Daha sonra elde edilen şırayı uzun süre kaynatıyoruz. Kaynama işleminin ardından on kilo üzüm suyuna bir kilo irmik katarak üzerinde pelte oluşuncaya kadar karıştırıyoruz. Kıvamını tutturduktan sonra tepsilere döküp bir gün dinlenen üzüm köftesini baklava dilimi şeklinde keserek tepsilerden bez örtülere seriyoruz. Her gün çevirerek bir haftada kurumasını sağlıyoruz. Üzüm köfteleri kuruduktan sonra bez keselere koyarak tüketilmeye hazır halde bekletiyoruz" dedi.

Yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğü belirten Özet, "Bu lezzetten asla vazgeçemiyoruz. Tamamen doğal ve içinde hiçbir kimyasal madde yok. Çocuklar ve yaşlılar için çok değerli bir besin kaynağı. Üzüm köftesini yapmak çok zahmetli. Büyük bir emek sarf ediliyor. Buldan içinden ve dışından özellikle de yurtdışından büyük talep görüyor. Kendi yiyeceğimizi ayırdıktan sonra her yıl yaz ayları girmeden sipariş verenlere gönderiyoruz. Üzüm köftesi tam bir şifa kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynatılan üzüm suyu şifa kaynağı olarak tüketiliyor

Kaynatılan üzüm suyu şifa kaynağı olarak tüketiliyor

Kaynatılan üzüm suyu şifa kaynağı olarak tüketiliyor

Kaynatılan üzüm suyu şifa kaynağı olarak tüketiliyor
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kaynatılan üzüm suyu şifa kaynağı olarak tüketiliyor - Haberler
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