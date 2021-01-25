Kaynak yapılan tankerde oksijen tüpü patladı: 3 yaralı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy 'de kaynak yapmak için bos akaryakıt tankerinin içine giren 3 kişi, oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Lüleburgaz' a bağlı Sakızköy'de meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, kaynak yapmak için bos akaryakıt tankerinin içine girdi. İşçilerin çalıştığı sırada oksijen tüpünün bir anda patlamasıyla 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz itfaiye ekipleri, tankerin içerisinde sıkışan 3 kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğurcan KARAOĞLU