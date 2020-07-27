Kaynak makinesi balkon perdesini tutuşturdu
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Kaynak makinesi balkon perdesini tutuşturdu

Aydın'da meydana gelen yangında balkona demir parmaklık montajı yapan işçilerin kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar üst kattaki evin balkon perdesini tutuşturdu.

Kaynak makinesi balkon perdesini tutuşturdu
27.07.2020 21:21 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:32

Aydın'da meydana gelen yangında balkona demir parmaklık montajı yapan işçilerin kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar üst kattaki evin balkon perdesini tutuşturdu.

Yangın, Aydın'ın Efeler ilçesi'ne bağlı Orta Mahalle 215 sokak numara 42'de saat: 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 2'nci katına taşınan ev sahipleri evlerinin balkonlarına demir korkuluk yaptırmak istedi. İşçilerin parmaklık montajı yaptığı esnada kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar üst katta bulunan evin balkon perdesini tutuşturdu. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evin cam balkon alüminyum doğramalarının da zarar gördüğü yangında her iki evde de kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

Yangın sonrası ufak çapta maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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