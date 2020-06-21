Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı
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Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı

Ordu'da Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir'in, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan zihinsel engelli Salih Belen için özel bekleme alanı yaptırmasının Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavındaki bir soruda bulunması gururlandırdı.

21.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:34

Ordu'da Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir'in, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan zihinsel engelli Salih Belen için özel bekleme alanı yaptırmasının Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavındaki bir soruda bulunması gururlandırdı.

Kaymakam Özdemir, Gölköy-Gürgentepe yolu üzeri Gülbelen mevkisinde, araçlara el sallamaktan yağmur altında bile vazgeçmeyen 27 yaşındaki Salih için harekete geçmişti.

Yaklaşık 7 ay önce Özdemir'in girişimleri sonucu gencin her gün beklediği mevkide, demir malzemelerle korunaklı bir özel bekleme alanı yapılarak, iskemle ve sehpa konmuştu.

Zihinsel engelli genç için "Salih'in Yeri" tabelasının da asıldığı özel bekleme yeri yaptırılması takdir toplamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki dün yapılan merkezi sınavda ise bu konu soru olarak yer aldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü'nde sorulan bu konu, Salih'in ailesi ve çevresindeki herkesi mutlu etti.

LGS'ye giren bazı öğrenciler ve aileleri, tanımak istedikleri Belen'i bekleme alanında ziyaret ediyor.

Anne Pembe Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yol kenarında bekleyerek geçen araçlara selam veren oğlunun, yaptırılan alanla çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaymakam Özdemir'e ilgisinden dolayı teşekkür eden Belen, "Burayı kafasında belirledi ve sürekli geliyor. Acıktıysa eve geliyor, yemek yedikten sonra tekrar buraya geliyor. Karanlık olmadan da eve dönüyor. Asker ve polislerimizi gördüğü zaman 'Polise el ettim' diyor. Onları da anlatıyor." dedi.

Belen, LGS'de Salih'le ilgili soru sorulmasını kendisine ilettiklerini anlatarak, "Sınavda emeği geçenler çok sağolsunlar. Gurur duydum. Duydum, 'Salih'in ismi de geçti' dediler. Çok sevindim." ifadesini kullandı.

Baba Cemal Belen ise Kaymakam Özdemir'in ilçede güzel işlere imza attığını belirterek, oğluna yaptığı özel bekleme alanı için de çok mutlu olduklarını kaydetti.

Belen, sınavda oğlunun da isminin geçmesini mutlulukla karşıladıklarını dile getirdi.

LGS öğrencisinden Salih'e ziyaret

LGS'ye giren Beyzanur Atar, Salih'le ilgili soruyu gördüğünü aktararak, "Buradan geçerken kendisini ve alanı görünce selam vermek istedik. Ordu'dan soru olmasına şaşırdım. Hatta 2 soru vardı. Buna da şaşırdım. Bir Ordulu olarak hoşuma gitti. Soru basitti ve eminim ki birçok öğrenci yapmıştır." diye konuştu.

Ziyaretçilerden İsmail Atar da Ordu ile ilgili yaşanmış bir hadiseden kaynaklı bir sorunun çıkmasının kendilerini de şaşırttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de geçerken Salih kardeşimizi ziyaret etmek istedik. Kaymakam hanımın bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bu konu bizi vatandaş olarak duygulandırdı. Çok ince bir davranış. Kimsenin fark edemeyeceği bir şey. Bu duyarlı davranış soruyla da tekrar ortaya çıkmış oldu. Bize göre küçük ama bu kardeşimiz için büyük bir davranış."

Öğretmen Hatun Uzun da LGS'ye giren sorulara dün göz attığını anlatarak, şunları söyledi:

"Din kültürü sorusunun içinde hem hadis bilgisini soruyor, aynı zamanda da özel eğitimle ilgili yaklaşımdan o yaştaki çocuklara bir farkındalık yaratmışlar. O yönden ben soruyu çok beğendim. İnşallah çocuklarımıza da oradan hem dini hem özel eğitimdeki bir insana nasıl yaklaşılır açısından bir farkındalık olur."

LGS'de yer alan soru

LGS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmında soru ise şöyle:

"Ordu'nun bir ilçesinde yaşamakta olan zihinsel engelli Salih, her gün evinin yakınındaki kara yolunun kenarına çıkmakta, gelip geçenlere el sallayarak selam vermektedir. İlçe halkının sevgisini kazanan Salih'in her sabah gittiği bu mekan, zamanla "Salih'in Yeri" olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak ilçede yapılan kara yolu çalışmasında Salih'in Yeri yıkılmıştır. Bu durum Salih'i çok üzmüştür. Bunu duyan ilçe kaymakamı, Salih için kara yolu kenarına üstü kapalı başka bir yer yaptırmış ve onun tekrar yola çıkıp insanlara el sallayarak mutlu olmasını sağlamıştır.

Kaymakamın bu davranışı aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilmez?

A) Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.

B) Her iyilik bir sadakadır.

C) Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin.

D) Allah her işte güzel davranmayı emretmiştir."

Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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