Kaymakamdan orman yangını uyarısı

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Bahatlar Köyünü ziyaret ederek, Köy Muhtarı Ali Çatal'dan köyün genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Bahatlar Köyünü ziyaret ederek, Köy Muhtarı Ali Çatal'dan köyün genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Bahatlar Köyü Kültür Evi'nde vatandaşlarla da bir araya gelen Çiçek ve Doğan, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, ihtiyaç ve talepleri dinlediler.

Kaymakam Çiçek, vatandaşlara hitaben yapmış olduğu konuşmada, "Bütün amacımız, sizleri daha rahat ve daha huzurlu yaşatmak için, gereken imkanlara kavuşturmaktır. Kaymakamlık olarak, ilçemiz köylerine hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak büyük gayret gösteriyoruz. Köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, işbirliği içerisinde çözüm üretmek için, köy gezilerini sıklıkla sürdürmeye, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlere uymak önemli. Bu kurallara sadece kendimiz ve ailemizin sağlığı için değil, çevremizin ve toplumun da sağlığını düşünerek uymamız insani olan bir davranış ve vazifedir. Son dönemlerde çıkan orman yangınları hepimizi üzüyor. Özellikle orman kenarında bulunan tarım arazilerinde anız yakmak çok tehlikeli ve yangınlara sebebiyet veriyor. Ayrıca ormanlık alanlarda piknik yapanların mangal ve benzeri ateşler yakarak yangın tehlikesinin oluşmasına sebebiyet verdiklerini biliyoruz. Bu konularda hassas davranmalı, ayrıca sigara izmaritinin atılması gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek davranışlardan da uzak durulmalıdır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı