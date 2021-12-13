Kaymakam Zaman: "Vatandaşlarımız her zaman yanındayız" - Haberler
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Kaymakam Zaman: "Vatandaşlarımız her zaman yanındayız"

Kaymakam Zaman:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Akgüney Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelip, sorunlarını dinledi.

SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Akgüney Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelip, sorunlarını dinledi.

Mahalle muhtarı Kurtça Yiğit'ten mahalle hakkında bilgi alan Kaymakam Zaman, vatandaşların sorunları tek tek dinleyerek, çözüm konusunda devletin imkanlarını, ihtiyacı olanların tamamına ulaştırma gayreti ve çabası içinde olduklarını, kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmek isteyip de çekingenliği nedeniyle gidemeyenlere de cesaret verdiklerini ifade etti.

Kaymakam Zaman, "Vatandaşlarımızın bir ihtiyacı var mı, sıkıntıları nelerdir yerinde görmek, kurum amirlerimizde her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermek adına sizlerle birlikte oluyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Zaman'a teşekkür ettiler. - SAMSUN

Kaymakam Zaman: Vatandaşlarımız her zaman yanındayız

Kaymakam Zaman: Vatandaşlarımız her zaman yanındayız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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