Kaymakam Yazıcı göreve başladı
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Kaymakam Yazıcı göreve başladı

Antalya'nın Kaş ilçesine atanan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı görevine başladı.

Kaymakam Yazıcı göreve başladı
28.07.2020 13:36 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:40

Antalya'nın Kaş ilçesine atanan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle ataması yapılan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ilçeye gelerek görevine başladı.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'ya makamında Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Kaymakam Yazıcı, "Kaş ilçemiz çok güzel bir yer. Tarihi, doğası, insanı çok güzel. İnşallah ilçemize hayırlı hizmetlerde bulunacağız. Belediye Başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ederim." dedi.

İlçeye ilişkin genel bilgileri Kaymakam Yazıcı'ya aktaran ve Kaş Belediyesinin çalışmalarını paylaşan Başkan Ulutaş da "Belediye olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Kaymakamlıkla el ele vererek, vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Kaşlıların yarını bugünden daha iyi olması için çalışıyoruz. Kaşımıza hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonunda Başkan Ulutaş, Kaymakam Yazıcı'ya Kaş'ın yöresel lezzetlerinden (bal, pekmez, tahin ve adaçayı) oluşan hediye paketi takdim etti.

Şaban Arda Yazıcı kimdir?

1981 yılında Rize'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2009 yılında Samsun kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Teftiş stajını Kayseri'de, kaymakam refikliği stajını Ankara Nallıhan'da tamamladı.

Bilecik Yenipazar'da kaymakam vekilliği yaptı. Aksaray Ağaçören, Gümüşhane Köse, Diyarbakır Hani Kaymakamlığı ve Belediye Başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

Son olarak, Erzurum Tortu Kaymakamlığından Antalya Kaş Kaymakamlığına atandı.

İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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