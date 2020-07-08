'
Kaymakam Yazar'dan Covid-19 denetimleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Yazar'dan Covid-19 denetimleri

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde codiv-19 tedbirleri doğrultusunda yapılan denetimlere İlçe Kaymakamı Günhan Yazar da eşlik etti.

Kaymakam Yazar'dan Covid-19 denetimleri
08.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:40

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde codiv-19 tedbirleri doğrultusunda yapılan denetimlere İlçe Kaymakamı Günhan Yazar da eşlik etti.

Türkiye genelinde yapılan denetlemeler çerçevesinde Bandırma'da kuaförler, kafeler, lokantalar, alışveriş merkezleri, dernekler ile lokaller denetlemeye tabi tutuldu. İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran ve İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz denetimlere katılarak eksik gördükleri konularda esnaflara uyarılarda bulundular. Özelikle kafelerde ve lokantalarda birbirlerine yakın olarak oturanları uyaran İlçe kaymakamı Günhan Yazar, sosyal mesafeye dikkat edilmesini istedi.

Denetlemeler sonucunda açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, uygulamaların Türkiye genelinde yapıldığını vurgulayarak "Bugün Bandırma'da spor salonları, dernekleri, lokaller, kuaförler, düğün salonları ve toplu taşıma araçlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denetimleri yapma nedenimiz vatandaşlarımızı rahatsız etmek değil onların daha sağlıklı ortamlarda bulunmalarını sağlamaktır. Bu konuda alınan tedbirler neticesinde ilçemizde 8 günden bu yana yeni vaka yaşanmıyor. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması konusunda biraz daha dikkatli olmasını diliyoruz. Denetimlere katılan katkı veren Bandırma Belediyesine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti Güncel
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü Magazin
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 3. Sayfa
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi Ekonomi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Halife Hafter Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Ebru Gündeş Gülben Ergen Gonca Vuslateri
Spor Falcao Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Dava Kaza İzmir Başakşehir
Şu an buradasınız: Kaymakam Yazar'dan Covid-19 denetimleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 17:15:06. #1.15#
title