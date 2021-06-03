Kaymakam Ünsal, karayollarında incelemelerde bulundu
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Kaymakam Ünsal, karayollarında incelemelerde bulundu

Kaymakam Ünsal, karayollarında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit-Çanakkale D550-06 Karayolu'nda trafik yoğunluğunun önlenmesi, yaya ve trafik güveliğinin sağlanması amacıyla incelemelerde bulundu.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit-Çanakkale D550-06 Karayolu'nda trafik yoğunluğunun önlenmesi, yaya ve trafik güveliğinin sağlanması amacıyla incelemelerde bulundu.

Edremit'te şehir içi trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve vatandaşların rahat seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığını önemli güzergahlarda incelemelerde bulunan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'a; Edremit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, Bölge Trafik İstasyon Amiri Ezgi Yıldız ve yetkililer eşlik etti.

Edremit'in Çanakkale-İzmir karayolunda bulunması sebebiyle önemli bir trafik yoğunluğunun yaşandığını belirten Kaymakam Ünsal, "Edremit ilçemizde tüm vatandaşlarımızın güvenliği bizim öncelikli konularımız arasındadır" dedi.

Trafik akışının rahatlaması ve vatandaşlar açısından trafik güvenliğinin sağlanmasının önemine değinen Kaymakam Ünsal; "İlçemizden geçen karayollarında trafik akışının güvenli ve seri olmasına önem veriyoruz. İlçemizde trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yolculuk yapması ve özellikle Çanakkale- Edremit Karayolu üzerinde bulunan önemli kavşaklar olmak üzere, trafik yoğunluğunun yaşandığı bütün güzergahlarda trafiği rahatlatacak kavşak/refüj düzenlemeleri, genişletme ve yenileme çalışmaları, alternatif çözümler ile ilgili planlama çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - BALIKESİR

Kaymakam Ünsal, karayollarında incelemelerde bulundu
Kaymakam Ünsal, karayollarında incelemelerde bulundu
Kaymakam Ünsal, karayollarında incelemelerde bulundu
Kaymakam Ünsal, karayollarında incelemelerde bulundu
Kaymakam Ünsal, karayollarında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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