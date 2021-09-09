Kaymakam Ünsal'dan gaziler onuruna yemek
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Kaymakam Ünsal'dan gaziler onuruna yemek

Kaymakam Ünsal'dan gaziler onuruna yemek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İlçede ikamet eden gaziler onuruna yemek düzenledi.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İlçede ikamet eden gaziler onuruna yemek düzenledi.

Güre Mahallesinde bir otelde gerçekleştirilen yemeğe; Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkan Vekili Nezahat Salon, daire amirleri ve gaziler katıldı.

Gaziler ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Kaymakam Ünsal; "Kıymetli gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Edremit Kaymakamlığımızca düzenlemiş olduğumuz yemeğimize hoş geldiniz, onur verdiniz" dedi.

İstiklalimizi korumak, ülkemizin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve vatanını canından aziz bilen bir milletin evladı olduğum için gurur duyduğunu belirten Kaymakam Ünsal; "Vatanı için, milleti için, bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş siz kıymetli gazilerimizi de şükranla yad ediyor, Rabbimden hepinize uzun ve hayırlı ömürler diliyorum.

Kıymetli Gazilerimiz; bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklar tarihte birçok zafere şahit oldu. Vatan için, namus için, mukaddesat için, bayrak için, ezan için şehit olanları da gördü. Aynı uğurda şehit olmak için can vermeye hazır olduğunu gösteren kahraman gazilerimizi de gördü. Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır.

Şehidi, gazisi olmayanın vatanı da olmaz. Göğüslerini vatanlarının selameti için siper etmiş olan şehit ve gazilerimiz, milletimizin nezdinde en muteber mertebeye erişmişlerdir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. ve bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır.

Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, Devletimizin tüm kurum-kuruluşları ve imkanlarının yanlarında olduğunu bir kez daha ifade ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaymakam Ünsal'dan gaziler onuruna yemek
Kaymakam Ünsal'dan gaziler onuruna yemek
Kaymakam Ünsal'dan gaziler onuruna yemek
Kaymakam Ünsal'dan gaziler onuruna yemek
Kaymakam Ünsal'dan gaziler onuruna yemek
Kaymakam Ünsal'dan gaziler onuruna yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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