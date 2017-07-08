Kaymakam Üncü: Çokal Barajı'ndaki Balık Ölümleri İnceleniyor

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde Çokal Barajı'nda görülen balık ölümlerinin ardından Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü, tahlil için sudan örnekler alındığını ifade ederek, "Malkara'da bulunan fabrikalardan atıkların derelere verildiği, hayvan pisliklerinin derelere atıldığı iddia ediliyor. Çevre Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü balıkların öldüğü bölgeden derelerden ve Çokal barajının bir çok bölgesinden tahlil amaçlı su alarak inceleme başlattı" dedi.



Trakya Bölgesi'nin büyük bir bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı'ndaki balık ölümleri, çevre halkı da tedirgin etti. Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü, medyaya yansıyan haberlerin ardından su örneklerinin alınarak konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Kaymakam Üncü, "Bu baraj üç şehre içme ve kullanma suyu olarak veriliyor. Şarköy, Gelibolu Evreşe, Eceabat, tamamen Çokal barajından su ihtiyacını karşılıyor. Malkara'da bulunan fabrikalardan atıkların derelere verildiği hayvan pisliklerinin derelere atıldığı iddia ediliyor. İl Çevre Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü balıkların öldüğü bölgeden, derelerden ve Çokal barajının bir çok bölgesinden tahlil amaçlı su alarak inceleme başlattı. Önümüzdeki günlerde tahlil sonuçları açıklanır. Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapar" diye konuştu.



- Tekirdağ