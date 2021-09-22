Kaymakam Ülkü güvenlik görevlilerini denetledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Ülkü güvenlik görevlilerini denetledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Ülkü güvenlik görevlilerini denetledi

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nin yeni Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına giderek personeli denetledi.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arguvan İlçesi'nin yeni Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına giderek personeli denetledi.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, önce İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek, buradaki personeli denetledi. İlçe Emniyet Amirliği'nin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Kaymakam Kemal Ülkü, birimleri gezdi. Ziyaretlerde kurumlar arası iletişimin önemine vurgu yapan Kaymakam Ülkü, yapmış olduğu denetim ve incelemelerde İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım' dan çalışma sistemi, işleyiş gibi konularda bilgi aldı. Ülkü yaptığı konuşmada ise, "Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzurunu ve güvenliği için fedakarca çalışıyorlar. İlçemizin giriş ve çıkışlarında kurulan güvenlik noktalarında, polis ve jandarma her zaman görev başında olmalı. Hem ilçemizin, hem de bölgemizin güvenliğini sağlamak güvenlik birimlerimizin görevidir. Güvenlik birimlerimizin görevi, halkımızın huzurunu temin etmektir. Görev alan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş'ın Sivas Şarkışla Kaymakamlığına atanmasıyla Aydın Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'nün de tayini Arguvan'a çıkmış, geçtiğimiz günlerde yeni görevine başlamıştı. - MALATYA

Kaymakam Ülkü güvenlik görevlilerini denetledi

Kaymakam Ülkü güvenlik görevlilerini denetledi

Kaymakam Ülkü güvenlik görevlilerini denetledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Buray Göksel Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Sergen Yalçın Alex Teixeira Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam Ülkü güvenlik görevlilerini denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:06:10. #1.11#