Kaymakam Tuncer: "Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız"
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Kaymakam Tuncer: "Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız"

Kaymakam Tuncer: 'Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, devletin her daim ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade etti.

Bilecik'in Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, devletin her daim ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade etti.

Tuncer eşi Çiğdem Tuncer Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Fatma Yurdal'ı ziyaret etti. İkiliye Ramazan ziyaretleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Gülnur Öztürk'te eşlik ederken, ailenin sorunlarını ve taleplerini dinlendi. Kaymakam Tuncer, aileye ihtiyaçların ve taleplerin en kısa sürede karşılanacağını, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini belirten Kaymakam Tuncer, bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyleyerek haneden ayrıldı. - BİLECİK

Kaymakam Tuncer: 'Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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