Kaymakam Tunç, Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Hatice Yatılı Kız Kuran Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.

Hz. Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursundaki derslikleri gezen Kaymakam Tunç, verilen eğitimler hakkında İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve kurs hocalarından bilgi aldı.

Kuran ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet eden Tunç, genç hafızlara Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" adlı kitabını hediye etti.

Tunç'un gerçekleştirdiği ziyarete, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Yüksel Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilen ve Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Reşit Sevgi de eşlik etti.