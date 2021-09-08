Kaymakam Server Sinanoğlu göreve başladı
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Kaymakam Server Sinanoğlu göreve başladı

Kaymakam Server Sinanoğlu göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman'ın Gercüş İlçesi Kaymakamlığı'na atanan Server Sinanoğlu göreve başladı.

Batman'ın Gercüş İlçesi Kaymakamlığı'na atanan Server Sinanoğlu göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gercüş'e atanan Server Sinanoğlu yeni görevini devraldı. Kaymakam Sinanoğlu, Balıkesir İvrindi ve Tokat Başçiftlik kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Gercüş ilçesine hak ettiği hizmeti vermek için çalışacaklarını belirten kaymakam Sinanoğlu, ilçeye hizmet etmek için geldiklerini ve bu konuda vatandaşlarla istişare ederek birlik, beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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