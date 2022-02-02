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Kaymakam Şahin'den köylere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Şahin'den köylere ziyaret

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçeye bağlı bazı köylere ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçeye bağlı bazı köylere ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Kaymakam Şahin, ilçeye bağlı Derecikören, Büyüksusuz, Üyük, Küçük Yenice, Karaağaç, Aktaş, Kurşunlu, Armutçuk, Baltalı, Dokuz köylerini ziyaret etti. Kaymakam Şahin'in ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cihat Emir de eşlik etti. Köy kahvesinde köylülerle bir araya gelen Kaymakam Şahin, muhtarların sorunları dinledi. Köylülerle sohbet ederek çay içtiklerini anlatan Kaymakam Şahin, ilçeye bağlı tüm köylere gezmeye devam edeceğini söyledi. - BİLECİK

Kaymakam Şahin'den köylere ziyaret

Kaymakam Şahin'den köylere ziyaret

Kaymakam Şahin'den köylere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Derecikören, Gölpazarı, Hisarcık, Yenice, Yerel, Haber

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