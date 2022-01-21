Kaymakam Onur'dan öğrencilere karne hediyesi

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Muhammet Huzeyfe Onur, kırsal Ataköy İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak komşu ilçe Elbistan'da kahvaltı ikramında bulundu.

Öğrenci servisleriyle kırsal mahallelerdeki evlerinden alınan 71 öğrenci Elbistan ilçesindeki özel bir kafeye getirildi.

Burada öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Kaymakam Onur, gazetecilere, amaçlarının bu tür etkinliklerle öğrencilerin moral ve motivasyonlarına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin karne hediyesi olarak unutamayacakları bir gün yaşadığını belirten Onur, "Öğrencilerimize karne hediyesi olarak komşu ilçemizde kahvaltı programı yapmak istedik. Biz de onlarla beraber kahvaltımızı yaptık. Güzel bir ortam oldu. Kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerimiz için büyük bir değişiklik ve güzel bir karne hediyesi oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. İnşallah öğrencilerimiz için iyi bir motivasyon kaynağı ve pozitif bir katkı olur." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç da karne hediyesi olarak öğrenciler için Kaymakam Onur'un desteğiyle kahvaltı programı düzenlediklerini hatırlattı.

Eğitimin en önemli işlevlerinden birinin de mutlu bireyler yetiştirip onların sosyalleşmesine katkıda bulunarak en güzel şekilde hayata hazırlamak olduğunu dile getiren Turaç, "Yaptığımız bu etkinliğin amacına ulaştığını düşünüyorum. Çünkü öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmeni Edingül Bayazıt ise öğrencilerin farklı bir gün yaşamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kahvaltının ardından öğrenciler oyun bölümünde gönüllerince eğlendi.