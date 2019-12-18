Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
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Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İzmir Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği öğrenildi.

18.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:10
Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı 'un yerine Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği öğrenildi.+

(İHA)

Kaynak: İHA
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