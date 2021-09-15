Kaymakam Nasır görevi sırasında rahatsızlanan güvenlik korucusunu ziyaret etti - Haberler
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Kaymakam Nasır görevi sırasında rahatsızlanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Kaymakam Nasır görevi sırasında rahatsızlanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, görevi sırasında rahatsızlanan güvenlik korucusu Mehmet Erol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, görevi sırasında rahatsızlanan güvenlik korucusu Mehmet Erol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Özalp Devlet Hastanesine gelen Nasır, Başhekim Dr. Barış Özyaşar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı, Erol'u tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erol, ziyaretinden dolayı Kaymakam Nasır'a teşekkür etti. Nasır'a ziyaretinde kurum amirleri ve hastane yönetimi de eşlik etti.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kaymakam Nasır görevi sırasında rahatsızlanan güvenlik korucusunu ziyaret etti - Haberler
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