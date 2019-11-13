Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş İlçe Müftülüğünü ziyaret Etti
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve İl Müftüsü Yusuf Eviş, Sarıkamış İlçe Müftülüğünü Ziyaret Etti.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve İl Müftüsü Yusuf Eviş, Sarıkamış İlçe Müftülüğünü Ziyaret Etti.
Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş'i makamında ağırlayan İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sohbet havasında geçen ziyarette Müftü Vekili Çelik, Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş'e faaliyetleri hakkında genel bilgiler verdi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi. - KARS