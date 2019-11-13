Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş İlçe Müftülüğünü ziyaret Etti
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Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş İlçe Müftülüğünü ziyaret Etti

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve İl Müftüsü Yusuf Eviş, Sarıkamış İlçe Müftülüğünü Ziyaret Etti.

13.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:08
Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş İlçe Müftülüğünü ziyaret Etti

Kaymakamı Recep Koşal ve İl Müftüsü Yusuf Eviş, Sarıkamış İlçe Müftülüğünü Ziyaret Etti.


Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş'i makamında ağırlayan İlçe Müftü Vekili , ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Sohbet havasında geçen ziyarette Müftü Vekili Çelik, Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş'e faaliyetleri hakkında genel bilgiler verdi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA
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