Kaymakam Koşal, başarılı ikizleri makamında ağırladı

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Liselere Giriş Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye Birincileri arasında yer alan Adil Karadağ'a ve ikincisi Yunus Karadağ'ı makamında kabul etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.

Kaymakamlık Makamında Karadağ ailesini ağırlayan Recep Koşal, Liselere Giriş Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye Birincileri arasında yer alan Adil Karadağ ve Yunus Karadağ'ı makamında kabul ederek bir takım hediyeler takdim etti.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Adil ve Yunus Karadağ'ın başarısının büyük gurur verici olduğunu ve bu mutluluğu birlikte yaşadığını söyledi. - KARS

Kaynak: İHA