Kaymakam Kini'ye veda yemeği
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Kaymakam Kini'ye veda yemeği

Kaymakam Kini'ye veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini'nin Bolu'nun Kıbrıscık İlçe Kaymakamlığı görevine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini'nin Bolu'nun Kıbrıscık İlçe Kaymakamlığı görevine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Türkeli Güllüsu'da düzenlenen veda yemeğine, Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Abana Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Veda yemeğinde konuşma yapan Kaymakam Mehmet Kaan Kini, ilçedeki görev süresinde güzel dostluklar edindiğini belirterek, veda yemeğine teşrif eden herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Kaymakam Kini'ye çeşitli hediyeler takdim edildi. - SİNOP

Kaymakam Kini'ye veda yemeği
Kaymakam Kini'ye veda yemeği
Kaymakam Kini'ye veda yemeği
Kaymakam Kini'ye veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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