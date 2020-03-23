Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı - Haberler
Baki Demirbaş, Adem Keleş, PTT, Güncel

Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın PTT önünde vatandaşları uyarmaları 65 yaş üstü vatandaşın evine yönlendirilmesi Esnafların ve vatandaşların uyarılması Vatandaşlarla ve esnaflarla konuşmaları Esnafların denetlenmesi Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Baki...

23.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:33
Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın PTT önünde vatandaşları uyarmaları

65 yaş üstü vatandaşın evine yönlendirilmesi

Esnafların ve vatandaşların uyarılması

Vatandaşlarla ve esnaflarla konuşmaları

Esnafların denetlenmesi

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Baki Demirbaş'ın açıklamaları. Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı

-Çubuk'ta yaşlı ve hastaların ihtiyaçları karşılanıyor

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede dolaşarak hem esnafları hem de vatandaşları kuralları uymaları konusunda uyarılarda bulundular.

İlk olarak Hükümet Caddesi'nde ve PTT Caddesini ziyaret eden Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, PTT'nin önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

-Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi.

Polis ekipleri de anonslarla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarıldı.

Maaş sırası bekleyen 65 yaş üstü vatandaşları görevlilerle evlerine gönderen Kaymakam Keleş, 'Vefa Sosyal Destek Projesi' ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların hem maaşlarını hem de ihtiyaçlarını evlerine götürdüklerini söyledi.

Daha sonra Atatürk ve Kıbrıs Caddelerindeki bankaları gezen Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, vatandaşları ve görevlileri kurallara uymaları konusunda uyardılar. Kapatılması gereken esnafları ve lokantaları da gezen Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, oturarak servis yapmaları konusunda işletme sahiplerini uyardı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçede ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu söyleyen Kaymakam Adem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların evde kalmaları konusunda sık sık uyarılar da yaptıklarını belirtti.

İlçedeki tüm kurumların üzerine düşen görevi yerine getirmek için seferber olduğunu dile getiren Kaymakam Keleş, vatandaşlarında bu konuya daha çok duyarlı olmaya davet ettiklerini kaydetti.

Şuana kadar ilçede koronavirüs teşhisi konulan kimse olmadığını vurgulayan Kaymakam Keleş, şunları söyledi:

"Şuana kadar sonucu pozitif çıkan bir vatandaşımız yok. Ama bu olmayacak demek değildir. Biz her türlü tedbirimizi en iyi şekilde almamız gerekiyor. Bu gün belediye başkanımızla birlikte çalışmaları yerinde inceledik ve vatandaşlarımızı uyarılarda bulunduk. Biz 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın toplumun içerisine karışmasını istemiyoruz. Bu virüsü herkes taşıyabilir. Herkesten bu virüsü kapmamız mümkün. Bunun için mümkün olduğu kadar evden dışarı çıkmamak gerekiyor. Vatandaşlarımızın ve özelliklede yaşlılarımızın bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 'Vefa Sosyal Destek Hattı' kurduk. Biz 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu günden itibaren maaşlarını da bankadan çekerek evlerine kadar götüreceğiz."

-Üç vatandaşa idari para cezası

Kaymakam Keleş, tüm ısrarlara rağmen evlerine gitmeyen 3 65 yaş üstü vatandaşa idari para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.

-Hem belediyenin iletişim numaralarına hem de 112 çağrı merkezine gelen her talebe cevap veriliyor

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlara yardım elini uzatmak için ekiplerin hazır olduğunu dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, "Biz ilk günden bu tarafa çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Umuma açık yerlerden başlayarak tüm ilçede dezenfekte çalışmalarını yaptık ve halen devam ediyoruz. Bu günde parklardaki bankları kaldırırken, kamelyaları kullanıma kapattık. Parklarda ve meydanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu günde Kaymakamımız Sayın Adem Keleş bey ile birlikte ilçede vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını kontrol ettik. Kurallara uymayanlara uyarılarda bulunduk" diye konuştu.

Başkan Demirbaş, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 50 vatandaşın kendilerine gelen talep doğrultusunda kömür, sıvı yağ, çay, şeker, yoğurt, peynir, zeytin, ekmek ve sebze gibi temel talebini karşılayarak evlerine teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Haberler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Haberler
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
'Evinize gidin' diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Haberler
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de...
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli...
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem...
Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Seda Akgül Şeyma Subaşı Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 19:56:01. #1.15#
title