Kaymakam Keklik: "Samsun Üniversitesi şehrimize önemli katkılar sağlayacak"
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Kaymakam Keklik: "Samsun Üniversitesi şehrimize önemli katkılar sağlayacak"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik'i makamında ziyaret etti.

26.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:16
Kaymakam Keklik:

Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. , İlkadım Kaymakamı 'i makamında ziyaret etti.


Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Rektör Aydın Samsun Üniversitesinin gelişim süreci hakkında Kaymakam Keklik'e bilgi paylaşımında bulundu.


Konuğuna teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Keklik, Samsun Üniversitesinin şehre önemli katkılar yapacağına inandığını dile getirerek Rektör Aydın'a çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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