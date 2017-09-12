Kaymakam Karabektaş, Bahçesaray'dan Ayrıldı

Van'ın Bahçesaray Kaymakmı Serhat Karabektaş, vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı.



İçişleri Bakanlığının son kaymakamlar kararnamesiyle Bursa'nın Keles İlçe Kaymakamlığı'na atanan Serhat Karabektaş, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştıktan sonra ilçeden ayrıldı. Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek helallik isteyen Karabektaş, ilçeye yapılan hizmetlerin yerine atanan kaymakam tarafından devam ettirileceğini söyledi.



AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, göreve atandığı günden bu yana halkla iç içe olan kaymakam Karabektaş, dün itibarı ile yeni görevine başlamak üzere Bahçesaray'dan ayrıldığını söyledi. Görevi süresince halkın sorunlarını yakından takip eden bir devlet adamı olan Karabektaş'ın ilçeden ayrılması vatandaşları üzdüğünü ifade eden Sabırlı, "Bir kaymakam düşünün; geldiği o karanlık dönemde yüreklere ümit aşılayan, gece gündüz dağ taş demeden devletin şefkatli elini uzatan, herkesimin yüreğinde taht kurmuş bir devlet adamı, bir fikir adamı, Serhat Karabektaş. Cesur, girişken, adam gibi adam kaynağını kendi bulan bir cevherdi. Kendi yerelinden, kendi millisinden, kendi geleneğinden ortaya çıkan bir devlet adamı. O bir Kaymakamıdı, o Belediye Başkanıydı, o bir babaydı. Halkın içinde, halkın dertleriyle dertlenen bir müküslüydü, bizden biriydi. İleri görüşlü çağdaş üretken düşünürdür, hatta yazardır Serhat Karabektaş, yolun acık olsun. Çınarımız eserlerin baki kalacaktır. Rabbim yeni görevinde başarılar nasip etsin inşallah" şeklinde konuştu. - VAN