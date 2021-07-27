Kaymakam Kaptanoğlu köylülerle bir araya geldi
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Kaymakam Kaptanoğlu köylülerle bir araya geldi

Kaymakam Kaptanoğlu köylülerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzincan'ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu Büyükköy'ü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

Erzincan'ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu Büyükköy'ü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Kaptanoğlu köyün genel durumu hakkında bilgi alarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Köyün temel sorunlarını yerinde inceleyen kaymakam belirlenen sorunların ilgili kurumlarca takibinin sağlanacağını belirtti. Öte yandan İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu köyde ikamet eden yaşlı vatandaşlarla da hanelerinde bir araya gelerek sohbet etti.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu'nun köy ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Bedri Gün, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür vekili Bilal Çelik'te katıldı. - ERZİNCAN

Kaymakam Kaptanoğlu köylülerle bir araya geldi
Kaymakam Kaptanoğlu köylülerle bir araya geldi
Kaymakam Kaptanoğlu köylülerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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