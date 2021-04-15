Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri
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Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri

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Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belde ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belde ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

Bulanık'ta köy ziyaretlerini gerçekleştiren Kaymakam Mehmet İlidi, bu kez de Erentepe beldesi ile Yokuşbaşı, Oğlakkaya ve Olurdere köylerini ziyaret etti. Köylere yapılan ve yapılacak olan yatırımları yerinde inceleyen ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Mehmet İlidi, "Köylerimizi devamlı gezerek köy muhtarlarımızla birlikte sorunları yerinde göreceğiz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olup sorunların çözümlerini bulmak. Köylerdeki eksiklikleri yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır" dedi.

Kaymakam Mehmet İlidi'ye ziyaretlerinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir ve Erentepe Beldesi Karakol Komutanı Başçavuş Faruk Mutlu da eşlik etti. - MUŞ

Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri
Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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