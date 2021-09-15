-BOZÜYÜK'TE MOTORLU POLİS EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI 15 2021, 13: 38 - Haberler
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-BOZÜYÜK'TE MOTORLU POLİS EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI 15 2021, 13: 38

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-BOZÜYÜK'TE MOTORLU POLİS EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI 15 2021, 13: 38

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe yeni göreve başlayan motorlu polis ekiplerine görevlerinde kolaylıklar diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe yeni göreve başlayan motorlu polis ekiplerine görevlerinde kolaylıklar diledi.

Bozüyük'te 4 polis memuru 2 motorize ekip olarak göreve başladı. Göreve yeni başlayan motorize ekipler ilk görevlerine törenle uğurlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ve ilçede görevli polis memurları katıldı. Motorize polis ekipleri okunan hayır dualarının ardından ilk görevlerine uğurlandılar. Başkan Bakkalcıoğlu motorize polis ekiplerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak polis memurlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.

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Bozüyük'te 4 polis memuru 2 motorize ekip olarak göreve başladı. Göreve yeni başlayan motorize ekipler ilk görevlerine törenle uğurlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ve ilçede görevli polis memurları katıldı. Motorize polis ekipleri okunan hayır dualarının ardından ilk görevlerine uğurlandılar. Başkan Bakkalcıoğlu motorize polis ekiplerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak polis memurlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.

-BOZÜYÜK'TE MOTORLU POLİS EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI 15 2021, 13: 38

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Haber: -BOZÜYÜK'TE MOTORLU POLİS EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI 15 2021, 13: 38 - Haberler
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