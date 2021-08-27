Kaymakam Gürdal beton yol çalışmalarını inceledi
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Kaymakam Gürdal beton yol çalışmalarını inceledi

Kaymakam Gürdal beton yol çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde yapımı devam eden beton yol çalışmaları incelendi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde yapımı devam eden beton yol çalışmaları incelendi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, 2021 yılı KÖYDES yatırım programı kapsamında Dereoba köyünde devam eden beton yol yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Gürdal, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra beton dökme aracı ile yapılan betonlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve yapılan yol çalışmaları sayesinde halkın daha sağlıklı ulaşım imkanına kavuşacağı bilgisini verdi. İncelemeler sırasında Kaymakam Mustafa Gürdal'a yol yapımından sorumlu firma yetkilileri eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaymakam Gürdal beton yol çalışmalarını inceledi
Kaymakam Gürdal beton yol çalışmalarını inceledi
Kaymakam Gürdal beton yol çalışmalarını inceledi
Kaymakam Gürdal beton yol çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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