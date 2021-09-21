Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Güder, Gaziler Haftası nedeniyle ilçedeki gazilerle yemekte bir araya geldi.

Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Güder, Gaziler Haftası nedeniyle ilçedeki gazilerle yemekte bir araya geldi.

Gaziler için verilen yemeğe Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, şehit aileleri ve kurum amirleri katıldı. Burada bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Güder, ilçedeki ikinci haftası olduğunu belirterek, "Gazilerimizle bir araya gelmek bizim için gurur vericidir. Kendilerine minnettarız. Kendilerinden Allah razı olsun. Şu anda huzur içinde yaşıyorsak; sizin yıllar evvel Kore, Kıbrıs ve son 20-30 yıllık olaylardan dolayı yaptığınız gazalardan dolayıdır. Sizler her zaman kalbimizde yerinizi koruyacaksınız. Hepinize saygılarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Kore gazisi Bektaş Aslan ve Kıbrıs Gazisi Hamdi Kırmızıgül'ün de birer konuşma yapmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla program son buldu. - MUŞ

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kaçtılar

Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kaçtılar

 Ev sahibinin 'Evden çık' dediği kiracı ortalığı savaş alanına çevirdi: Benzin döküp rastgele ateş açtıktan sonra tüm eşyaları balkondan attı

Ev sahibinin "Evden çık" dediği kiracı ortalığı savaş alanına çevirdi: Benzin döküp rastgele ateş açtıktan sonra tüm eşyaları balkondan attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bensu Soral
Spor Domagoj Vida Fatih Terim Nihat Özdemir Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 09:40:24. #1.12#